Sete corpos mutilados são encontrados em porto turístico do México

Guadalajara 22/01/2017 | 15h37

Sete corpos mutilados foram encontrados dentro de um táxi abandonado em uma rodovia do porto de Manzanillo, um destino turístico do oeste do México que atrai muitos americanos, informaram neste domingo autoridades locais.

Os corpos foram encontrados na madrugada de sábado na rodovia que vai de Manzanillo, no estado de Colima, a Cihuatlán, em Jalisco.

As autoridades realizam "os testes científicos para conseguir a identificação dos corpos", informou o comunicado do Ministério Público de Colima, que não deu mais detalhes.

