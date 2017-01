Servidores públicos municipais de Florianópolis decidem sobre greve nesta segunda-feira

FUNCIONALISMO 16/01/2017 | 11h16 Atualizada em

A possibilidade de paralisação dos trabalhos por parte dos servidores públicos municipais de Florianópolis será colocada em votação na tarde desta segunda-feira. A categoria deve se reunir em assembleia a partir das 13 horas, em frente à Câmara de Vereadores, para definir posição sobre salários atrasados e sobre o pacote de 40 medidas encaminhado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) ao Legislativo.

Entre os pontos que mais enfrentam resistência da categoria estão a extinção da licença-prêmio e gratificações, cancelamento do plano de cargos e salários e aumento da alíquota da previdência paga pelos trabalhadores de 11% para 14%.

Ao apresentar os projetos enviados à Câmara, o novo prefeito de Florianópolis justificou as medidas como uma forma de salvar as finanças do município. Os servidores públicos municipais, que já haviam anunciado estado de greve devido aos salários atrasados, podem decidir efetivamente entrar em greve nesta segunda caso a prefeitura não recue em algumas propostas.



O prefeito Gean Loureiro convocou lideranças do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem) para uma reunião nesta terça, às 7 horas, com a intenção de apontar justificativas para as medidas.