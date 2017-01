Servidores municipais anunciam estado de greve em Florianópolis

SALÁRIOS ATRASADOS 05/01/2017 | 15h52 Atualizada em

Os servidores públicos municipais de Florianópolis anunciaram estado de greve na tarde desta quinta-feira. Caso os salários atrasados não sejam quitados até o dia 11 de janeiro, haverá paralisação dos trabalhos. A decisão foi tomada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem), na praça Tancredo Neves.

Trata-se de uma resposta ao atraso no pagamento do salário dos servidores. Na prática, o estado de greve sinaliza que a categoria pode entrar em greve definitiva se a prefeitura não pagar pensões, aposentadorias e o restante dos salários dos servidores até o dia 11, quando uma nova assembleia será convocada para ouvir novamente a categoria.

A pendência referente ao mês de dezembro é de R$ 46 milhões, o que representa 65% da folha de pagamento. Os pagamentos deveriam ter sido efetuados até o dia 30 de dezembro, dois dias antes de Gean Loureiro (PMDB) assumir o governo.

Do total de R$ 70 milhões, somente R$ 24 milhões foram depositados para os mais de 9 mil servidores em atividade, que receberam todos, no máximo, R$ 3,5 mil líquidos. Cerca de 60% dos servidores, com vencimentos iguais ou menores a R$ 3,5 mil já estão com os salários completos na conta.

Quem recebe acima desse valor líquido está com o restante do salário em atraso. Já os aposentados, mais de 2 mil pessoas, não receberam nada.