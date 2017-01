Servidores de Florianópolis mantém assembleia e estado de greve  

Funcionalismo 10/01/2017 | 11h34 Atualizada em

O prefeito Gean Loureiro (PSD) divulgou segunda-feira o calendário de pagamento dos valores atrasados aos servidores públicos de Florianópolis, mas na manhã desta terça-feira a categoria mantinha a assembleia marcada para esta quarta-feira, às 13h, na Praça Tancredo Neves.

Na semana passada, os servidores municipais da Capital aprovaram o estado de greve. Em entrevista à Rádio CBN Diário, Marcio Bittencourt, diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem) disse que a categoria quer que o prefeito institucionalize a proposta de pagamento apresentada segunda-feira e espera uma conversa oficial até o fim do dia desta terça. Enquanto isso, a assembleia está mantida.

- Nós soubemos da proposta pela imprensa. Não recebemos proposta oficial - disse o diretor do Sintrasem.

Gean Loureiro apresenta pacote de medidas em reunião nesta terça



O calendário divulgado segunda-feira prevê que a próxima parcela referente aos salários de dezembro será paga quarta-feira, próxima quarta-feira. Ainda diz que será repassada uma parcela, de no máximo R$ 4,5 mil, para os 4,3 mil servidores que ainda não receberam o salário integral de dezembro. Segundo o cronograma, aqueles que recebem até R$ 8 mil (R$3,5 mil já repassados + R$ 4,5 mil que serão repassados) terão seus salários quitados.

Com isso, de acordo com a Secretaria da Fazenda, restarão apenas 850 servidores a receber, entre ativos e inativos.Para o dia 2 de fevereiro está previsto o pagamento do salário integral de janeiro, os servidores que recebem até R$ 12 mil terão seus salários de dezembro quitados também, restando apenas 83 servidores a receber. A última parcela ficará para o dia 2 de março, quando os servidores que recebem acima de R$ 12 mil vão receber o restante dos seus salários de dezembro. A prefeitura tem cerca de 10 mil servidores municipais.



Ainda na manhã desta terça-feira, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que foi enviado um cronograma oficial de pagamento ao sindicato dos servidores.