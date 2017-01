Serena estreia com vitória no Aberto da Austrália; Rogerinho avança

Melbourne 17/01/2017 | 00h29

A americana Serena Williams estreou com vitória tranquila no Aberto da Austrália, vencendo a suíça Belinda Bencic em dois sets, 6-4, 6-3, nesta terça-feira em Melbourne.

No torneio preparativo de Auckland, primeira competição de Serena desde o US Open do ano passado, a número 2 do mundo havia sido derrotado logo em sua segunda partida, no confronto contra a compatriota Madison Brengle.

Williams, 35 anos e seis vezes campeã em Melbourne, dominou Bencic durante toda a partida. A suíça, promessa do tênis de seu país e que chegou a ser a 7ª tenista do ranking WTA aos 19 anos, vem sofrendo com repetidas lesões e parece estar longe da forma que a ajudou a derrotar a própria Serena em Toronto, em 2015.

Na segunda rodada, Serena terá pela frente a tcheca Lucia Safarova, outra ex-top 10 em queda livre no circuito (atual 61ª do mundo).

Já o Brasil teve sua primeira alegria no Aberto australiano.

Após as eliminações logo na estreia de Thomaz Bellucci (N.62) e Thiago Monteiro (N.83), só restava ao país um representante na competição, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, que superou en cinco sets o americano Jared Donaldson.

Rogerinho precisou lutar muito para não dar adeus ao Aberto da Austrália, após sair perdendo por dois sets a zero antes de emplacar uma bela virada, 3-6, 0-6, 6-1, 6-4, 6-4, em três horas e cinco minutos de jogo.

Na segunda rodada, o brasileiro terá pela frente o francês Gilles Simon, 25º cabeça de chave e seu algoz na estreia em Roland Garros, no ano passado.

