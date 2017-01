Semana termina com sol e temperaturas de até 32ºC em SC

De olho no tempo 20/01/2017 | 06h51 Atualizada em

O ar seco dos últimos dias continua garantido um céu mais limpo em Santa Catarina. Com isso, a semana deve terminar com sol entre nuvens em boa parte do Estado. As exceções, no entanto, são novamente o Litoral Norte e o Vale do Itajaí, que têm predomínio de nuvens e possibilidade de chuva no fim da manhã.

Segundo a central de meteorologia da RBS, os termômetros sobem novamente e as máximas chegam aos 32°C no Oeste, 30°C no Vale do Itajaí e 29°C na Grande Florianópolis. Apesar das altas temperaturas, o dia terá menor sensação de abafamento por conta do que sopra em direção ao sudeste.

No final de semana, segundo a previsão do tempo, o dia será de muito sol e tempo seco em praticamente todas as regiões. Outra vez, a influência do sistema de baixa pressão que está no oceano traz nuvens e certa instabilidade no Litoral catarinense. Já no restante de SC os termômetros podem chegar aos 32°C.

Veja a previsão do tempo para esta quinta, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

