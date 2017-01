Semana termina com sol e calor em Santa Catarina

De olho no tempo 13/01/2017 | 06h37 Atualizada em

A semana deve terminar com calor e sem condição de chuva em Santa Catarina. Segundo a central de meteorologia da RBS, o dia será de sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 30°C a 33°C em boa parte das cidades. Já no Extremo Oeste, Vale do Itajaí e Sul os termômetros podem chegar até 35ºC à tarde.

— Um sistema de alta pressão, que é uma massa de ar mais seco, está influenciando o tempo em toda a região Sul do Brasil. Essa massa de ar seco é responsável pelas temperaturas mais agradáveis dessa última madrugada, bem como pelo céu mais limpo do dia — conta a meteorologista Bianca Souza.

Nos dois próximos dias o sol irá predominar e calor também será presente em SC. No sábado, as temperaturas podem se aproximar dos 40ºC no Vale do Itajaí. Já no domingo, também com temperaturas altas, a previsão de pancadas de chuva volta ao Estado no fim da tarde.



Veja a previsão do tempo para esta quinta, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

