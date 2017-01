Semana começa com sol entre nuvens e chance de chuva em SC

PREVISÃO DO TEMPO 29/01/2017 | 20h55 Atualizada em

Amanhecer do dia na praia do Campeche, em Florianópolis

Amanhecer do dia na praia do Campeche, em Florianópolis Foto: Betina Humeres / Agência RBS / Agência RBS

A semana em Santa Catarina promete começar com a presença de sol entre muitas nuvens, com ocorrência de chuva fraca pela manhã no Litoral e no Vale do Itajaí. Nesta segunda, a previsão da Epagri/Ciram indica aumento da nebulosidade em todas as regiões durante a tarde, com pancadas isoladas de chuva, principalmente do Meio-Oeste ao Litoral.

Com máxima de 34ºC no Litoral Norte, as temperaturas serão elevadas nesta segunda. No Sul e Grande Florianópolis, os termômetros devem marcar 32ºC à tarde. Já nos Planaltos a máxima deve passar de 28ºC.

— Termos um dia bastante encoberto nesta segunda. O dia até deve ter abertura de sol, mas a chuva deve chegar em todo Estado — contou o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski.

Próximos dias

Na quarta-feira, a previsão indica nebulosidade variável em todas as regiões do Estado, com chuva por alguns momentos, em especial no litoral. Na quinta, a tendência é de sol e calor na maior parte do dia, com pancadas de chuva e risco de temporais isolados a partir da tarde na maioria das regiões.

Nos dias seguintes, a previsão acena para o início do período com tempo instável e chuva frequente, principalmente entre a tarde e noite.



Veja a previsão do tempo para este sábado, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 34ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com muitas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com muitas nuvens

