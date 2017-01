Sem Westbrook, NBA anuncia titulares do All-Star Game

Os melhores 20/01/2017 | 14h57 Atualizada em

Cestinha da história do All-Star Game, LeBron James fará sua 13ª aparição no jogo

Cestinha da história do All-Star Game, LeBron James fará sua 13ª aparição no jogo Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE/Getty Images/AFP

A NBA anunciou nesta quinta-feira os titulares do All-Star Game, o jogo das estrelas do melhor basquete do mundo marcado para o dia 19 de fevereiro, em Nova Orleans. As seleções têm nomes como LeBron James, James Harden, Kevin Durant e Stephen Curry.

A grande ausência entre os titulares é Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder. Ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a ter um triplo-duplo de média na temporada e não ser escolhido como titular.

Os reservas serão anunciados em breve e são escolhas dos técnicos.

Seleção da Conferência Leste



GIannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jimmy Butler (Chicago Bulls)

DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

LeBron James (Cleveland Cavalers)

Seleção da Conferência Oeste

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

Kevin Durant (Golden State Warriors)

James Harden (Houston Rockets)

Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)