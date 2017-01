Sem suspense no time, Chapecoense agora mira no Catarinense contra o Inter de Lages

Em Chapecó 29/01/2017 | 07h15 Atualizada em

Depois de estrear na Primeira Liga com empate, a nova Chapecoense agora se prepara para iniciar o Catarinense neste domingo, rumo ao bicampeonato, contra o Inter de Lages. Sem suspense no time, o técnico Vagner Mancini já informou ao longo da semana que colocaria em campo os mesmos titulares que começaram a partida contra o Palmeiras, no amistoso solidário da semana passada.

Logo após a partida contra o Joinville, Mancini também havia dito que buscaria corrigir as oscilações que seu time teve diante pela Primeira Liga. A falta de entrosamento ainda deve ser o maior problema enfrentado pela Chape. Um problema normal em início de temporada, ainda mais para um elenco praticamente novo e que teve pouco mais de duas semanas de preparação.



Mas se o empate contra o JEC na quinta-feira deixou Vagner Mancini satisfeito, a tendência é de que os atletas sejam mais cobrados no jogo de domingo. O treinador já havia dito que a prioridade do clube é o campeonato Catarinense, portanto, os primeiros três pontos podem ajudar no ritmo que o elenco ainda precisa. O Verdão, porém, não espera uma partida fácil diante do Inter de Lages.

- Temos uma equipe que não é experimentada. Não teremos um caminho fácil diante do Inter de Lages. Mas o mais importante é saber que cada dia a gente ganha um pouco mais — disse o Vagner Mancini.

Para empurrar o time, a Chapecoense fez até promoção de ingressos a R$ 20. Na primeira partida oficial, o clube colocou para dentro do estádio um público de pouco mais de 7 mil torcedores. A meta, agora, é lotar a Arena Condá, em uma competição que o Verdão faz história.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

Artur Moraes, João Pedro, Fabricio Bruno, Douglas Grolli, Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Nenén; Rossi, Wellington Paulista e Niltinho

Técnico: Vagner Mancini

INTER DE LAGES

Neto Volpi, Duda, Fernando Belém, Renato Camilo e Jefinho; Bruno, Parrudo, Michel Schmöller e Enercino; Luizinho e Marquinhos.

Técnico: Joel Cornelli

Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por Neuza Ines Back e Clair Dapper

Horário: 17h

Local: Estádio Arena Condá, em Chapecó (SC)

