Sem a fiscalização adequada, Florianópolis segue registrando grandes engarrafamentos 

Moacir Pereira 03/01/2017 | 08h05

A Ilha de Santa Catarina está intransitável. Durante horas, as principais rodovias que dão acesso às praias do Norte, do Sul e do Leste estão registrando engarrafamentos monstruosos. Para motoristas de ônibus e de táxi, para os locais e os visitantes, até parece que as autoridades responsáveis pela mobilidade e pelo ordenamento do trânsito foram surpreendidas com um tsunami turístico.

Como esta excepcional demanda estava em todas as previsões, fica claro que o comando do setor está com botocudos. Congestionamentos gigantescos registrados na SC-401. Não se viu os policiais rodoviários estaduais que costumavam ficar "atrás do toco" para multar excesso de velocidade. Ação financeira, sem caráter educativo e pedagógico.

Na Via Expressa Sul, acesso às praias do Campeche, Armação e Ribeirão da Ilha, é outro fiasco. Há três faixas, sendo a terceira exclusiva para quem se dirige ao aeroporto e base aérea. Portanto, vital para os turistas que deixam a cidade. Pois ficam todas fechadas, paradas, porque ninguém se lembrou de separar a terceira faixa com gelo baiano ou sinalização de "exclusiva para aeroporto".

Como Guarda Municipal só existe também para multar, os espertinhos valem-se de tudo: de ultrapassagem pelo acostamento ao uso de vias marginais que travam todo o sistema de trânsito. E por aí vai.

A capital do turismo virou a casa da mãe Joana.

Turismo

O novo secretário estadual de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, almoçou ontem em Florianópolis e traçou as diretrizes da pasta com os presidentes da Santur, Valdir Walandowski, da Fundação Catarinense de Cultura, Rodolfo Pinto da Luz, e da Fesporte, Erivaldo Caetano (Vadinho). Todos preocupados com o vácuo do recesso na administração pública e a invasão de turistas no litoral catarinense.

Caos na saúde

Durante a missa comemorativa dos 252 anos da Irmandade do Senhor dos Passos, o provedor Luiz Mário Machado revelou que a greve dos empregados causou uma perda de receita de R$ 2,4 milhões, relativa à suspensão de atendimentos, exames e cirurgias. Isto vai se refletir na folha de fevereiro ou março. Enfatizou que a situação dos hospitais de Florianópolis é gravíssima. O Hospital dos Servidores teve elevada demanda na virada do ano, sem condições de atender emergências.

