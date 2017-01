Segunda-feira registra tempo firme e temperaturas de até 35ºC em SC

De Olho no Tempo! 09/01/2017 | 06h33 Atualizada em

A semana já começou com bastante calor em todas as regiões de Santa Catarina. No entanto, o sistema de baixa pressão que incide no Estado faz com que o dia tenha predomínio de nuvens, principalmente ao longo da tarde nas cidades entre o Oeste e o Sul. Por conta desse fenômeno meteorológico, a partir da tarde há chance de novas pancadas de chuva em todas as regiões.

Além do sol, a segunda-feira também segue com temperaturas elevadas, que se aproximam dos 35°C em cidades do Vale do Itajaí, dos 34°C no Sul e dos 32°C na Grande Florianópolis.



Já nas cidades próximas ao Rio Grande do Sul, a Epagri/Ciram alerta para chance chuva mais intensa, temporais isolados e rajadas de vento à tarde.

Veja a previsão do tempo para esta segunda, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

