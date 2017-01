Segue internada motorista de 22 anos que se acidentou na BR-470, em Indaial

Trânsito 27/01/2017 | 11h57

A jovem de 22 anos que ficou gravemente ferida em um acidente na BR-470, em Indaial, permanece internada no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Ainda na madrugada de quinta-feira, dia do acidente, Vanessa Bublitz — que fraturou o fêmur e o braço — passou por cirurgias.



Na manhã desta sexta-feira ela se recuperava do procedimento e o estado de saúde dela era estável, segundo informou a assessoria de imprensa do hospital. A outra jovem, passageira do mesmo veículo onde Vanessa estava, foi encaminhada ao hospital logo após o acidente e liberada.



Na fanpage da Uniasselvi no Facebook, a instituição de ensino onde Vanessa estuda, foi publicado na manhã desta sexta-feira um pedido de doação de sangue para a universitária. A publicação já tem mais de 90 compartilhamentos.

O acidente

A motorista e a passageira de um Fiesta, com placas de Lontras, ficaram feridas após acidente frontal com um Fox, com placas de Luiz Alves, no Km 68 da BR-470, em Indaial. As vítimas, ambas de 22 anos, foram retiradas das ferragens por volta das 19h de quinta-feira pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, que tiveram o auxílio do Samu Blumenau. As jovens foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau. O condutor do Fox nada sofreu.



