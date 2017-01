Secretários da Saúde e do Turismo, Cultura e Esporte são empossados nesta terça-feira

Governo estadual 17/01/2017 | 11h33 Atualizada em

Dois novos integrantes do governo de Santa Catarina tomaram posse na manhã desta terça-feira em Florianópolis. Leonel Pavan (PSDB) assumiu a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (Sol). Já Vicente Caropreso (PSDB) agora comanda a crítica pasta da Saúde. Ambos foram nomeados em uma solenidade no Teatro Pedro Ivo. O governador Raimundo Colombo tambémparticipou do evento.

Caropreso, que só aceitou estar à frente da pasta duas semanas depois do convite de Colombo, foi o primeiro a ser empossado. Em seu discurso, falou em rever contratos e diminuir o custo dos serviços para, até o fim do ano, reduzir de forma considerável a dívida da secretaria, que estaria em torno de R$ 320 milhões.

— Vamos ter de rever metas e contratos. Precisamos ser sinceros. Temos que ter um diálogo franco com as entidades. Não posso dizer que vou oferecer dinheiro, se o nosso dinheiro é finito - afirmou Caropreso.

Com otimismo, Caropreso divulgou uma reformulação na secretaria. Agora, com dois novos adjuntos, um institucional - que permanecerá sendo Murilo Ronaldo Capela - e outro responsável por cuidar das questões financeiras, o economista André Basso, integrará a gestão.

Moeda de troca entre partidos, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de SC terá o oitavo titular em seis anos



Já o novo secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, disse que nas suas primeiras ações pretende focar no turismo. Ao ser empossado, falou sobre a construção de postos para turistas e ampliação no setor em SC. Já na Cultura, área em que já recebeu duras críticas pela pouca experiência com o tema, o secretário disse que pretende lançar ainda esse ano (mas sem data certa) o edital Elisabete Anderle.

Em relação à reforma do Centro integrado de Cultura, Pavan não soube precisar.

— Há questões burocráticas, me parece, e ainda não estamos inteirados.

Leia também:

Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de SC tem o 8º titular em 6 anos

Pavan garante que edital Elisabete Anderle é prioridade para a cultura e será lançado em breve