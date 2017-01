Secretário de Defesa de Trump: Putin tenta acabar com a Otan

Washington 12/01/2017 | 13h50

O presidente rusos Vladimir Putin está tentando acabar com a Otan, declarou James Mattis, secretário de Defesa designado pelo presidente eleito Donald Trump nesta quinta-feira.

"Neste momento, a coisa mais importante que reconhecemos é a realidade de que lidamos com o senhor Putin, e reconhecemos que ele está tentando destruir a Aliança Atlântica", declarou Mattis em sua audiência de confirmação no cargo ante os senadores.

"Devemos adotar alianças diplomáticas, econômicas, militares, trabalhando com nossos aliados, para nos defender onde for necessário", afirmou.

Mattis enviou uma mensagem de firmeza para tranquilizar seus pares republicanos, preocupados com a vontade manifestada por Trump de estreitar as relações entre Moscou e Washington, apesar de dizer "apoiar a vontade do presidente eleito de melhorar o diálogo com a Rússia".

Mattis também afirmou que a China "destrói a confiança" em suas relações com seus vizinhos, criticando as ambições territoriais chinesas no Mar da China Meridional.

Explicou que é necessário colaborar com a China quando for possível, mas que também está pronto para se opor a "comportamentos inapropriadas se Pequim escolher atuar contra nossos interesses".

wat-lby/vog/jb/fj/cn