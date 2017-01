SC registra sol e temperaturas elevadas nesta terça-feira

De olho no tempo 24/01/2017 | 06h57 Atualizada em

Após um amanhecer com temperaturas mais amenas, nesta terça-feira os termômetros voltam a subir em todas as regiões de Santa Catarina. Em cidades do Vale do Itajaí, Norte, Litoral e Oeste catarinense, por exemplo, as máximas devem chegar aos 37°C, segundo a Epagri/Ciram. Já no Planalto, com a possibilidade de chuva no fim do dia, os termômetros se aproximam dos 33°C.

A partir da tarde os meteorologistas alertam para a formação de nuvens a possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões. Apesar da expectativa de precipitação, a condição deve ser menor no Oeste e no Sul do Estado.

Amanhã, conforme informou a meteorologista Bianca Souza, o sol continuará presente em todas as cidades, mas com as nuvens aparecendo mais ao longo do dia. As temperaturas ficam ainda mais altas e devem marcar 32°C na Grande Florianópolis, 33°C no Sul e até 36°C nas cidades do Vale do Itajaí e Norte.

— Por conta de todo esse calor e também de uma frente fria passando pelo oceano, há chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em alguns pontos essa chuva vem com temporais — afirmou.



Veja a previsão do tempo para esta terça-feira, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 37ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 37ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Leia outras reportagens da série #DCpelaspraias



Visitamos 8 praias para saber os preços dos itens mais pedidos pelos banhistas



VÍDEO: Cachoeira do Poção proporciona lazer e natureza pertinho do Centro de Florianópolis



Mais ativos no verão, aranhas, serpentes e escorpiões exigem cuidado durante a temporada