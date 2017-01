SC dá salto em aprendizado em matemática e português no ensino fundamental, mas regride no médio

Todos Pela Educação 18/01/2017 | 03h06 Atualizada em

Santa Catarina ocupa as primeiras colocações em ranking nacional de aprendizado de alunos do 5º ano do ensino fundamental em português e matemática. Além disso, o Estado deu o maior salto do país entre 2013 e 2015 no 9º ano. Quando se trata de ensino médio, porém, apresenta estagnação e queda no aprendizado dessas disciplinas. Os dados, que reforçam o já conhecido abismo entre o desempenho do ensino fundamental e médio, foram divulgados ontem pelo movimento Todos Pela Educação (TPE). Os indicadores usam como base resultados da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica) de 2015.



Para o diretor de políticas e planejamento educacional da Secretaria de Educação de SC, Gilberto Agnolin, esses indicadores devem ser entendidos como um processo de melhoria cíclica e estão relacionados a um trabalho de longo prazo.



— Isso não se colhe de um ano para o outro. Os resultados no ensino médio, por exemplo, devem chegar em indicadores de 2017 até, talvez, o Ideb de 2019 — diz.



Entre os indicadores do 5º ano, SC ocupa primeira posição em percentual de alunos com aprendizado de português adequado à série no país, já em matemática fica em terceiro lugar. Para Agnolim, o fim da aprovação automática em 2013 impacta nos melhores indicadores, porque antes os alunos não se sentiam responsabilizados. Outro fator apontado é o Programa Estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem (Penoa), que oferece reforço a alunos com dificuldade em leitura, escrita e cálculo.



Avanços perdem fôlego do 5º ano em diante



A presidente-executiva do TPE, Priscila Cruz, afirma que os dados vão na mesma direção do que o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) apontou, com melhora significativa no aprendizado do 5º ano na última década.



— É como se fosse uma fotografia do país sob as lentes da educação. Em 2005, o Brasil era péssimo, hoje tem uma situação muito melhor — destaca.



Os avanços no 5º ano, porém, perdem fôlego nos anos seguintes. O 9º ano do ensino fundamental reflete as dificuldades já conhecidas da etapa. Em SC, apesar do salto de 14,7 e 10,5 pontos percentuais no aprendizado de português e matemática, respectivamente, entre 2013 e 2015, que levou o Estado a assumir a liderança do ranking nacional, os índices do 9º ano são bem menores que os dos anos iniciais. O pior percentual aparece em matemática, disciplina em que apenas 28,7% dos alunos de Santa Catarina dessa faixa etária apresentam aprendizado adequado à série.



Matemática está distante do dia a dia dos estudantes



O ano que exige mais atenção, conforme já mostraram outros indicadores educacionais, é o 3º ano do ensino médio. Nesse estágio de ensino o Estado apresentou estagnação em português e queda de três pontos percentuais em matemática entre 2013 e 2015, decréscimo superior ao nacional de dois pontos. Em matemática, de cada 100 alunos catarinenses apenas 9,3 têm aprendizado adequado à série. Em português o índice é de 32,8%.



— SC é um Estado industrializado, com índices menores de desemprego e não deveria ter uma queda tão acentuada — defende a presidente-executiva do TPE.

Priscila ainda explica que a leitura e escrita estão mais presentes no dia a dia dos adolescentes, o que acaba melhorando o nível em português. Mas esses alunos não estão tão imersos em matemática e as escolas falham no ensino da disciplina.



— A escola não está fazendo o trabalho dela. Hoje os alunos do ensino médio estão em um sistema feito para não dar certo. Agora como que ele vai navegar pelo século 21, que é o século da tecnologia e inovação, sem o conhecimento básico em matemática? — questiona.



O professor do curso de pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) Norberto Dallabrida não se surpreendeu com os dados e afirma que o ensino médio sempre foi o elo mais frágil da educação. Para ele, a formação de professores de português é mais disseminada, já matemática tem menos cursos e possibilidades de atuação além das salas de aula, defende Dallabrida. Esses fatores também podem impactar nos dados.



— No ensino médio o aluno entra no vazio. Não é só a questão econômica, por necessidade de trabalhar, mas o mesmo conteúdo para todos não atrai. O ensino fundamental é um bloco mais articulado — diz.











Leia mais:



Piso nacional para magistério em 2017 será reajustado em 7,64%, anuncia MEC



Inep antecipa divulgação do resultado do Enem para quarta-feira