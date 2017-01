SC confirma presença em reunião com secretários de segurança e ministro da Justiça no dia 17

Segurança SC 09/01/2017 | 18h06 Atualizada em

Santa Catarina estará representada no encontro do Ministro da Justiça, Alexandre Moraes, com secretários de Segurança dos Estados no dia 17 de janeiro em Brasília. O encontro vai debater a atual situação do sistema prisional brasileiro, além de discutir o Plano Nacional de Segurança Pública apresentado na última semana pelo governo federal.

O representante catarinense será César Grubba, secretário de Segurança Pública do Estado. A assessoria de imprensa da pasta afirma que, primeiramente, a secretaria quer conhecer detalhes do plano. Posteriormente, eventuais demandas serão anunciadas. O convite a ele chegou na manhã desta segunda-feira a Florianpópolis.

O secretário-adjunto de Justiça e Cidadania, Leandro Lima, pasta responsável pelos presídios no Estado, foi procurado pela reportagem para falar sobre o encontro, mas durante a tarde não atendeu e nem respondeu às ligações.

Nesta segunda-feira, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme), presidida pelo coronel da PM de Santa Catarina, Marlon Jorge Teza, emitiu posição contrária ao plano.

Segundo o texto, o programa "literalmente ignorou em suas 62 páginas a existência da Polícia Militar, instituição mais que centenária incumbida pela Constituição Federal pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública". O manifesto contesta o plano ao afirmar que "não temos como ver sucesso num plano que não tenha ouvido e contemplado a Polícia Militar".

