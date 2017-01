Saúde em SC passa por situação caótica 

Moacir Pereira 31/01/2017 | 08h00 Atualizada em

A assistência médico-hospitalar em Santa Catarina, que vem atravessando a maior crise da história pelo congelamento das tabelas do SUS e uma legislação federal desatualizada, ganhou dimensão caótica nos últimos dias na Grande Florianópolis, onde prevalece o atendimento por hospitais públicos.



A precipitada greve dos funcionários da prefeitura de Florianópolis tornou o cenário ainda mais dramático. A greve fechou unidades de saúde. Aumentou a demanda de pacientes da população de baixa e média renda, toda ela transferida para o Hospital Universitário e o Hospital dos Servidores. Resultado: o HU da UFSC entrou em colapso por excesso de pacientes em sua unidade de emergência. Consequência: irritação e revolta dos pacientes com o atraso e destruição de portas de vidro. A emergência está fechada há dias.

No Hospital dos Servidores, a situação é ainda mais delicada há vários meses. Em audiência promovida pela 33ª Promotoria de Justiça, com a presença do secretário adjunto da Saúde, Murilo Capellla; da diretora de Regulação de Hospitais, Lúcia Schutz; e de diretores do Hospital Celso Ramos, várias denúncias foram feitas:

1) O hospital é o único em Santa Catarina que faz transplante ósseo. O credenciamento está ameaçado de não ser renovado, por falta de alvará sanitário.

2) A unidade de emergência tem déficit de 88 servidores-horas-plantão, registra pacientes no chão e tem sérios problemas.

3) A Secretaria tentou comprar novos leitos. O comércio não venda, porque o governo não paga.

4) A Neurologia está em "colapso". Em 2016 perdeu 100 dias por falta de UTI. "Não tem brocas, nem contraste para ressonância e faltam materiais".

Estes e outros dados mais graves constam do Termo de Audiência 0002/2017/33P/CDP.

