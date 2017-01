Saiba quais serviços estão prejudicados com a greve na Capital

Funcionalismo 23/01/2017 | 12h03 Atualizada em

De forma unânime, os servidores da prefeitura de Florianópolis estão em greve contra o "pacotão" de propostas anunciado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) há quase uma semana. Com isso, os serviços de saúde, educação, segurança, assistência social, e outras pastas, começaram o ano de 2017 e a nova gestão comprometidos. Apesar dos transtornos causados pela paralisação, a legislação federal obriga que as instituições assegurem os serviços essenciais para a comunidade.

Por essa razão, na última quarta-feira a Desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Vera Copetti determinou o atendimento mínimo de 50% na rede municipal de saúde e 100% da rede de educação de Florianópolis, enquanto perdurar a greve. No entanto, segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem), apenas algumas unidades cumprem a parcialmente a determinação.

Saúde, educação e assistência social

Considerados essenciais, os serviços nas áreas da saúde, educação e em algumas unidades de assistência social operam com pelo menos 30% dos funcionários. Na pasta da saúde, por exemplo, as farmácias de referências, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) seguem abertas, mesmo que com número reduzido e funcionários.

Na educação, todas as creches de verão seguem aberta e os profissionais realizam rodízio para que 50% do efetivo trabalhe. Já na secretaria de assistência social, apesar dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estarem fechados, funcionários do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) continuam trabalhando.

Administração e órgãos

De acordo com o presidente do Sintrasem, Alex Santos, o atendimento dos órgãos geridos pela prefeitura estão com apenas 10% dos funcionários trabalhando.

— A administração e os órgãos, esses que não são serviços essenciais, estão com 90% dos serviços paralisados.

No Pró-cidadão, os atendimentos estão sendo processados normalmente, já que os profissionais que realizam os atendimentos são contratados por uma empresa terceirizada. No entanto, o prosseguimento das demandas, que são de responsabilidade dos servidores da prefeitura, seguem paralisados.

Segurança e fiscalização

Na área da segurança, outro setor fundamental para a continuidade dos serviços da cidade, a Guarda Municipal (GM) atua com cerca de 30% dos profissionais, segundo o Sintrasem. Já na vigilância sanitária, os serviços de fiscalização e emissão de alvarás estão paralisados. A justificativa, segundo o sindicato é de que esses serviços não são feitos somente pelo órgão municipal, por isso os trabalhos não estariam parados.

Comcap

Solidários ao movimento dos demais servidores, os funcionários da Comcap deflagraram uma paralisação de 24 horas nesta terça-feira. Assim, a partir das 7h de amanhã, todos os serviços serão suspensos até a manhã de quarta-feira.

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Florianópolis durante a manhã para saber qual como estão as negociações com os servidores grevistas. Até a última atualização do texto, ninguém retornou as ligações.

