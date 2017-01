Saiba quais são os hotéis catarinenses entre os melhores de 2017, segundo o TripAdvisor

Laura Coutinho 27/01/2017 | 09h06 Atualizada em

O TripAdvisor divulgou hoje sua lista de vencedores do Travellers' Choice 2017, o prêmio máximo do maior site de viagens do mundo. A 15ª edição da premiação listou oito hotéis catarinenses de seis categorias diferentes e, como de costume, analisou feedbacks e avaliações de seus milhões de usuários para escolher os ganhadores.

Confira quais são os hotéis que receberam o prêmio:

- Ponta dos Ganchos Exclusive Resort (Governador Celso Ramos): 6° hotel romântico do Brasil, 8° hotel de luxo do Brasil, 15° hotel de pequeno porte do Brasil

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em Governador Celso Ramos Foto: Divulgação / Ponta dos Ganchos

- Pousada das Samambaias (Florianópolis): 23° melhor pousada do Brasil



- Janela de Marcia Bed and Breakfast (Lagoa da Conceição): 9° melhor pousada do Brasil



Janela de Marcia Bed and Breakfast, em Florianópolis Foto: Janela de Marcia Bed and Breakfast / Divulgação

- Br Sul Suites (Navegantes): 9° melhor hotel mais barato do Brasil



- Fazzenda Park Hotel (Gaspar): 12° melhor hotel para famílias do Brasil



O hotel Fazzenda Park, em Gaspar Foto: Filipe Pitz / Divulgação

- Hotel Pousada Silene (Florianópolis): 15° melhor hotel mais barato do Brasil



Hotel Pousada Silene, em Florianópolis Foto: Hotel Pousada Silene / Divulgação

- Hotel Sesc Cacupé (Florianópolis): 24° melhor hotel mais barato do Brasil



- Sesc Pousada Rural (Lages): 19° melhor hotel mais barato do Brasil

Sesc Pousada Rural, em Lages Foto: Hotel Pousada Rural / Divulgação