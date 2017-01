Saiba onde comprar os ingressos para o amistoso entre Chapecoense e Palmeiras

Jogão 16/01/2017 | 10h32 Atualizada em

Há cinco dias de entrar em campo desde a tragédia na Colômbia, o time profissional da Chapecoense treina forte para já pisar no gramado competitivo, mesmo que a primeira partida seja um amistoso. Fora das quatro linhas, os torcedores já apoiam e se preparam para voltar a vibrar pelo Verdão dentro do gramado.

Os ingressos para a partida entre Chapecoense e Palmeiras, que ocorre no próximo sábado, estão sendo vendidos desde o fim de semana. O torcedor pode adquirir em pontos físicos, em Chapecó, ou pela internet, através do site do clube.Ainda há ingressos disponíveis para todas as arquibancadas. Os preços variam de R$ 80 a R$ 150 e os sócios torcedores e/ou sócios contribuintes têm direito a um ingresso cada, com desconto de 50% no valor.

A partida contra o Palmeiras está programada para às 16h30 do dia 21, dentro da Arena Condá. O jogo tem o objetivo, principalmente, de ajudar na reconstrução do clube e as famílias das vítimas do acidente. A renda obtida ficará metade com a Chape e a outra metade repassada entre os familiares dos mortos na tragédia de novembro.

Além da ajuda financeira, a disputa também servirá para que a imagem dolorosa da morte de seus ídolos comece a sair de foco. A última vez que o torcedor entrou em peso dentro da Arena Condá foi para o funeral coletivo das vítimas do acidente, no dia 2 de dezembro. Com um novo time, formado em tempo recorde, a Chape espera substituir as lágrimas do fim do ano por sorrisos e gritos de alegria nesta temporada.

Valores:

Arquibancadas Sul, Norte e Leste – R$ 80

Arquibancada Social – R$ 100

Cadeiras – R$ 150

Onde comprar:

Pela internet - www.chapecoense.com

Pontos físicos em Chapecó

Maidana Esportes

Rua Sete de Setembro, 608

Bairro: São Cristóvão - Chapecó, SC

Posto de Marco

Av. Fernando Machado, 1991

Bairro: São Cristóvão - Chapecó, SC

Palácio dos Esportes

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 710

Bairro: Centro - Chapecó, SC

Davi Esportes

Av. Fernando Machado, 255

Bairro: Centro - Chapecó, SC

Paraíso dos Campeões

R. Mal. Deodoro, 300

Bairro: Centro - Chapecó, SC



