Saiba o significado de gratidão, palavra que se popularizou em 2016

Em 2016, a palavra gratidão ganhou força e se popularizou no Brasil. Não só foi ouvida, como escrita em grupos de Whatsapp, postagens no Facebook, assinatura de e-mails. Somente no Instagram, a hashtag #gratidão teve mais de 3,8 milhões de menções no ano que passou. A palavra veio para substituir o famoso ¿obrigado¿, mas seu sentido é muito mais amplo.



O termo obrigado vem da abreviação do latim obligatus e, mais especificamente, do particípio do verbo obligare, que significa ligar e amarrar. A expressão demonstra que alguém fica obrigado ou ligado ao outro devido a um favor. Gratidão também vem do latim e, em seu significado literal, denota graça, ou gratus, que pode ser traduzido como agradável. Nesse caso, não há obrigações, ligações ou amarrações.



Autora de um projeto que questiona o sentido da vida, o Vidaria, Gabriela Gasperin conta em seu livro que o termo surgiu em grupos ligados à filosofia zen budista e à ioga. Com enfoque na espiritualidade, a obra defende que, quando se está grato, não há obrigação de nada.



Praticar a gratidão vai além de usá-la no lugar de "obrigado". O exercício consiste em identificar e valorizar os aspectos positivos da vida e encarar as dificuldades de forma diferente.



É exatamente esse o estilo de vida da homeopata de Florianópolis Andréa Meirelles. Focada no presente, ela usa a meditação para elevar o pensamento em agradecimento a tudo e todos.



— Costumamos agradecer só pelo que é bom. Mas todos os acontecimentos, coisas e pessoas nos trazem a oportunidade de melhorar enquanto ser. Os desafios nos mostram o nosso próximo passo. Então devemos agradecer quando estamos bem e também quando eles [desafios] aparecem — diz.

Bons sentimentos e a lei da atração

A psicoterapeuta Maura de Albanesi relaciona a postura de aceitar a vida como ela é e agradecê-la à felicidade. De acordo com a mestre em psicologia e religião, quando uma pessoa se sente feliz, ela vibra o tempo todo na alegria, na gratidão e no reconhecimento, ficando satisfeita.

— A felicidade vem de um estado perene de aceitação dos fatos como são. Isso não implica em não nos esforçarmos para melhorar enquanto pessoas, mas que seja um ato de prazer e não tortura.



Para o físico especialista em saúde quântica e transformação pessoal, Wallace Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, o sentimento de gratidão é um antídoto para sair de processos de sofrimento.



— A frequência da gratidão cria campos eletromagnéticos e vibrações positivas no corpo, que funcionam como uma antena para atrair situações favoráveis e pessoas positivas. Sair da vibração de reclamação para a de gratidão altera o estado de ser da pessoa, que passa a enxergar as situações de crise como desafios ou oportunidades.



As Gêmeas Peter, Luana e Camila Peter Hoefelmann, concordam. A dupla de personal trainers usa as redes sociais e um blog para incentivar as pessoas a encontrar um caminho de vida com mais equilíbrio, a partir da sensação de agradabilidade.



— Quando estamos radiantes de alegria, amor e confiança, tudo vai conspirando a nosso favor — dizem.

Saúde positiva

Investigações que tentam desvendar os efeitos dos sentimentos como a gratidão intensificaram-se de forma significativa somente nos últimos 20 anos. Até então, pesquisadores estavam focados em entender o que levava as pessoas a adoecer, e não aquilo que as deixava saudáveis.



Mas, com o envelhecimento da população, tornou-se necessário esmiuçar a qualidade de vida e, consequentemente, os valores que fazem as pessoas adoecer menos. Uma pesquisa publicada em 2015 pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou que ser grato melhora o sono, diminui a fadiga e reduz os indícios inflamatórios da saúde cardíaca. Já um estudo feito no Brasil, em Recife, apontou que os mais gratos ficam menos tempo internados no hospital em relação a quem não demonstra o sentimento.

O coordenador das seções de Espiritualidade nas associações Brasileira e Mundial de Psiquiatria, Alexander Moreira-Almeida, explica o movimento chamado de saúde positiva.

— Vivendo mais, podemos nos preocupar em viver bem. As pessoas não querem apenas não estar doentes, querem ter uma vida plena — afirma.

