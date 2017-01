Saiba o que é preciso para acampar em SC, que oferece diversos locais do Litoral ao Extremo Oeste 

Turismo no Quintal 06/01/2017 | 07h51 Atualizada em

Camping do Rio Vermelho, em Florianópolis, atrai turistas e moradores o ano inteiro

Camping do Rio Vermelho, em Florianópolis, atrai turistas e moradores o ano inteiro Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Passear, gastar pouco, entrar em contato com a natureza e fugir da rotina são alguns dos atrativos para quem decide acampar nas férias de verão. Na quarta reportagem da série Turismo no Quintal, veja dicas para escolher a barraca ideal, saiba o que levar a um acampamento e quais os cuidados necessários na mata.

