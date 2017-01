Sábado será de sol entre nuvens em Santa Catarina

De olho no tempo 28/01/2017 | 08h32 Atualizada em

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Stefano Souza / Agência RBS / Agência RBS

Depois de uma noite e madrugada com temperaturas amenas, o sábado será de sol e calor em todas as regiões de Santa Catarina. No Oeste e Sul, com o aquecimento do dia os termômetros registram entre 32ºC e 34ºC à tarde. Já no Planalto, onde o dia amanheceu com 13ºC, a máxima pode chegar a 25ºC. Já no Litoral, Vale do Itajaí e Norte a presença de um centro de baixa pressão faz o dia ser nublado, com algumas aberturas de sol

Nestas regiões, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a chuva chega ao longo do dia e os termômetros alcançam 27ºC. No Norte e Vale, há risco de temporais isolados no fim do dia.

Veja a previsão do tempo para este sábado, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 25ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 22ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

