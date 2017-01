Rússia tem informação comprometedora sobre Trump

Washington 10/01/2017 | 21h50

Os chefes de Inteligência dos Estados Unidos revelaram na semana passada a Donald Trump que agentes russos afirmam ter informação pessoal e financeira comprometedora sobre o presidente eleito, informou nesta terça-feira a rede de televisão CNN.

Citando "múltiplos" funcionários americanos não identificados, a CNN afirma que os chefes de Inteligência apresentaram um resumo de duas páginas sobre informações que poderiam colocar em situação delicada o futuro presidente, junto com seu relatório sobre a suposta interferência da Rússia na recente eleição.

A CNN não deu detalhes sobre o que envolve as informações comprometedoras, mas indicou que sua existência foi revelada por um ex-agente do MI6 - a inteligência britânica - contratado por outros candidatos presidenciais dos Estados Unidos para fazer uma "investigação" política sobre Trump em meados do ano passado.

O Bureau Federal de Investigações (FBI) recebeu a informação em agosto, dois meses antes da eleição presidencial, celebradas em 8 de novembro, segundo a CNN.

