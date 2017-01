"Rombo é superior a R$ 1 bilhão", afirma Gean Loureiro

Moacir Pereira 06/01/2017 | 07h03 Atualizada em

O prefeito Gean Loureiro (PMDB) está decidido a enviar à Câmara um pacote de medidas duras para tentar equacionar a situação financeira da prefeitura de Florianópolis. Constituiu uma força-tarefa que concluiu pela existência de uma dívida consolidada da prefeitura de R$ 1.078.000.000,00. Isto mesmo: um bilhão e 78 milhões de reais.

Ele se declarou perplexo com o cenário encontrado. Revelou que só a dívida de curto prazo é superior a R$ 500 milhões, a ser paga durante este ano. E não está levantado ainda o que não foi empenhado.

- É o caos total. Foi uma irresponsabilidade não ter deixado a prefeitura em situação melhor - declarou Gean Loureiro.

A nova gestão está elaborando vários projetos e atos que deverão dar maior celeridade aos processos de licenciamento ambiental visando liberar obras e serviços de interesse público que estão travando a economia da cidade. Os assessores do prefeito identificaram pelo menos R$ 30 milhões que podem entrar nos cofres municipais com a aprovação de alvarás sanitários, engavetados ou aguardando decisão das autoridades municipais. No Ipuf há outros projetos esperando decisão que podem gerar mais R$ 20 milhões para a prefeitura.

O pacote a ser encaminhado à Câmara terá conteúdo muito duro e vai atingir pagamentos de 200% de horas extras, quinquênios aos servidores, gratificações por comissões fantasmas e cortes em despesas não essenciais.

O prefeito está decidido a restabelecer a autoridade municipal, em todos os sentidos, na relação com os servidores e com outros poderes.

Cortes

O presidente da Câmara de Florianópolis, Guilherme Pereira, demitiu 20 titulares de cargos comissionados. Determinou levantamento completo de todos os contratos. Quer saber também qual a real situação financeira do Legislativo. Há uma dívida, não reconhecida, de R$ 3 milhões relativos à previdência. Pretende atacar, ainda, os altos salários. Pelo menos nove servidores ganham R$ 40 mil, bem acima do teto.

Foto: Divulgação / Divulgação

Posse

Deputado estadual Valmir Comin (PP) vai assumir a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação na próxima quarta-feira, às 11h, no Teatro Pedro Ivo Campos. Sucederá o ex-senador Geraldo Althoff, que vai coordenar o projeto do PSD para 2018. Comin esteve nesta quinta com o secretário da Casa Civil, Nelson Serpa. Sua posse marcará o retorno do PP ao governo estadual pela primeira vez desde 2003.

A lista

Tribunal de Justiça deverá escolher nas primeiras sessões do ano a lista tríplice do Ministério Público estadual para nomeação do novo desembargador. A lista sêxtupla, eleita pelo Conselho Superior do Ministério Público, é integrada pelos procuradores de Justiça André Carvalho, Norival Engel, Alexandre Abreu, Durval Amorim, Genivaldo da Silva e Cristiane Maestri Böell.

