Rodrigo Faraco: mesmo com derrota, observações foram válidas no Avaí

Primeira Liga 31/01/2017 | 23h18 Atualizada em

O gol do Londrina no final foi um castigo, mas já tinha sido desenhado alguns minutos antes em lance em que o goleiro estreante do Avaí, Douglas, mostrou qualidade numa grande defesa. Era uma partida de observações para o técnico Claudinei Oliveira e para o torcedor. Além do bom goleiro, todos puderam ver que o meia Lucas de Sá está de volta com a mesma qualidade mostrada no início da Série B do ano passado.



Com time alternativo, Avaí perde para o Londrina na Ressacada



Fora isto, era dar ritmo aos recém-contratados Marcelinho e Júnior Dutra. Uma pena é ter praticamente descartado uma competição na temporada. Com a derrota, o Avaí está quase fora de qualquer possibilidade de classificação nesta Primeira Liga. Restou o clássico e a rivalidade na última rodada desta fase.



