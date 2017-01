Roberto Alves: Avaí acerta venda de Gabriel para o Lille, da França

Mercado 30/01/2017 | 16h03 Atualizada em

O Avaí acertou a venda do zagueiro Gabriel, de 19 anos, para o Lille, clube da França. O presidente do Leão, Francisco Battistotti, me confirmou a negociação e informou que o clube de Florianópolis ficará com 15% dos direitos econômicos do atleta. Segundo o mandatário, a primeira parcela da negociação será paga no mês de julho, pelo Lille. O valor da negociação não foi revelado.



Nesta segunda-feira, a rescisão contratual de Gabriel com o Avaí foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em outubro do ano passado, o jovem zagueiro renovou seu contrato com o Avaí até o fim de 2018.

Gabriel está atualmente com a seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano, no Equador, sob o comando do técnico Rogério Micalle.

O jovem zagueiro é uma das joias do Avaí, com passagem pelas seleções brasileiras de base. Teve destaque no Campeonato Catarinense de 2016, apesar do desempenho do clube no torneio. Em julho do ano passado, o zagueiro chegou a negociar a ida para um clube alemão, mas não vingou.

Gabriel dos Santos Magalhães é natural de São Paulo e caçula de uma família de quatro irmãos. Está no Leão da Ilha desde os 14 anos, quando passou a morar na concentração do clube.

