Ricardo Martins começa na segunda-feira no Dakar 2017

O catarinense Ricardo Martins estreia entre as motocicletas do Rally Dakar 2017 nesta segunda-feira (2) em Assunção, capital do Paraguai. A primeira etapa do maior rally do mundo inclui 454 quilômetros de percurso até Resistencia, na Argentina. Serão 8.818 km de desafios no total, com destino a Bueno Aires, capital argentina, no dia 14 de janeiro. "Quero iniciar a prova com bastante tranquilidade. Ninguém ganha no primeiro dia, mas é fácil colocar tudo a perder", afirmou o piloto do Team Rinaldi.

O brasileiro já passou por todas as vistorias técnicas e administrativas. "Tudo certo para a largada, a motocicleta está no parque fechado. Neste primeiro dia teremos uma especial (trecho cronometrado) curta, com 39km, importante para que todos consigam ajustar a pilotagem e seus equipamentos." Martins tem à disposição pneus da linha off-road da Rinaldi, com destaque para o modelo HE 42, desenvolvido especificamente para os praticantes de rally.

Ele espera muitas dificuldades logo no início. "Vou largar muito atrás, na 164ª posição, e torço para que haja um pouco de chuva no caminho. Tem chovido todos os dias por aqui, o que seria muito bom para mim, assim daria para evitar um pouco a poeira. De qualquer forma, a largada está perto e estou muito animado. Vamos que vamos", concluiu o piloto. Além de Argentina e Paraguai, que integra o percurso do Rally Dakar pela primeira vez, a 39ª edição do evento passará por trilhas da Bolívia e altitudes de até 3.660 metros.

Rally Dakar 2017 — Percurso*

2/1 - Etapa 1

Asunción (PAR) / Resistencia (ARG)

Percurso total: 454 km (39 km de trechos cronometrados)

3/1 - Etapa 2

Resistencia (ARG) / San Miguel de Tucumán (ARG)

Percurso total: 803 km (275 km de trechos cronometrados)

4/1 - Etapa 3

San Miguel de Tucumán (ARG) / San Salvador de Jujuy (ARG)

Percurso total: 780 km (364 km de trechos cronometrados)

5/1 - Etapa 4

San Salvador de Jujuy (ARG) / Tupiza (BOL)

Percurso total de 521 km (416 km de trechos cronometrados)

6/1 - Etapa 5

Tupiza (BOL) / Oruro (BOL)

Percurso total de 692 km (447 km de trechos cronometrados)

7/1 - Etapa 6

Oruro (BOL) / La Paz (BOL)

Percurso total de 786 km (527 km de trechos cronometrados)

8/1

Dia de descanso em La Paz (BOL)

9/1 - Etapa 7 (Maratona)

La Paz (BOL) / Uyuni (BOL)

Percurso total de 622 km (322 km de trechos cronometrados)

10/1 - Etapa 8

Uyuni (BOL) / Salta (ARG)

Percurso total de 892 km (492 km de trechos cronometrados)

11/1 - Etapa 9

Salta (ARG) / Chilecito (ARG)

Percurso total de 977 km (406 km de trechos cronometrados)

12/1 - Etapa 10

Chilecito (ARG) / San Juan (ARG)

Percurso total de 751 km (449 km de trechos cronometrados)

13/1 - Etapa 11

San Juan (ARG) / Rio Cuarto (ARG)

Percurso total de 754 km (288 km de trechos cronometrados)

14/1 - Etapa 12

Rio Cuarto (ARG) / Buenos Aires (ARG)

Percurso total de 786 km (64 km de trechos cronometrados)