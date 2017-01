Resultados do Sisu 2017 são divulgados pelo MEC

Educação 30/01/2017 | 12h50 Atualizada em

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou os resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta segunda-feira, no site http://sisualuno.mec.gov.br/. Para acessar, são necessários o número de inscrição e a senha do Enem 2016.

O prazo para as inscrições se encerrou no domingo à noite, depois de ter sido prorrogado por falhas no sistema. Foram oferecidas 238.397 vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.



O período de matrícula para os selecionados será de 3 a 7 de fevereiro. Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão participar da lista de espera, entre hoje e 10 de fevereiro. Esses candidatos serão convocados a partir de 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes.O Sisu seleciona os estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).