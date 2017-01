Renovação do Cartão Social está suspensa em Florianópolis /

Transporte Público 12/01/2017 | 12h12 Atualizada em

Com uma dívida de R$ 9 milhões junto ao Consórcio Fênix, a prefeitura de Florianópolis suspendeu a renovação dos cartões sociais no transporte público da cidade. Desde o último dia 31 de dezembro, usuários que necessitam do auxílio não conseguem renovar o serviço. Segundo o novo secretário de Mobilidade Urbana da Capital (SMU), Sérgio Prado, mesmo com a situação financeira crítica, a dívida deve ser paga até o final do mês. Atualmente, 17 mil passageiros utilizam o serviço.

Além da renovação suspensa, quem desejar solicitar o cartão pela primeira vez deve aguardar até que a Câmara de Vereadores decida novos critérios para o benefício. Conforme afirmou Prado, a questão foi uma das 40 enviadas aos vereadores na última quarta-feira. Assim, a prefeitura pretende diminuir os repasses para o Consórcio e dar mais fôlego para quitar as dívidas deixadas pela última gestão.

— Há um volume muito grande de beneficiários. Em muitos casos não havia muito critério de enquadramento social. A gente não quer reduzir de um número para o outro, queremos sim que só recebam quem precisa — contou o secretário.

De acordo com a assessoria de imprensa do Consórcio Fênix, os serviços de atualização e renovação estarão suspensos até que a prefeitura repasse o valor atraso. No entanto, os cartões que ainda possuem saldo estão sendo aceitos.

