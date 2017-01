Rei Mohamed VI na sede da União Africana após 33 anos de ausência do Marrocos

Adis Abeba 31/01/2017 | 09h09

O rei do Marrocos, Mohamed VI, assistia nesta terça-feira em Adis Abeba à cerimônia de encerramento da cúpula da União Africana, um dia após a reintegração do reino no bloco continental após 33 anos de ausência, constatou a AFP.

Na segunda-feira, 39 dos 54 países membros da UE se pronunciaram a favor do retorno do Marrocos.

O país havia abandonado a organização em 1984 para protestar contra a admissão da República Árabe Saaraui Democrática (RASD) proclamada pela Frente Polisário no Saara Ocidental, um território que Rabat considera seu.

* AFP