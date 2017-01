Reencontro entre Milan e Napoli e Florida Cup: os destaques dos jornais esportivos desta quinta /

Nas capas 19/01/2017 | 09h12 Atualizada em

Milan e Napoli foram duas das grandes forças do futebol italiano entre os anos 1980 e 1990. E seus líderes em campo eram, respectivamente, Marco van Basten e Maradona. Como os dois times se enfrentam no sábado, os lendários duelos foram tema de destaque na Gazzetta dello Sport desta quinta-feira.

No Brasil, a manchete da versão paulista do Lance! ressalta a vitória do Corinthians sobre o Vasco na Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta dello Sport trata da partida entre Milan e Napoli, no sábado, e relembra os lendários jogos entre as equipes na época em que Van Basten e Maradona dividiam o gramado.

Corriere dello Sport, Itália



O Corriere dello Sport destaca o aproveitamento de Massimiliano Allegri como técnico da Juventus e compara com outros treinadores.

Marca, Espanha

O Marca destaca nova derrota do Real Madrid. Depois de uma série de 40 jogos de invencibilidade, o time espanhol perdeu a segunda seguida — desta vez para o Celta de Vigo pela Copa do Rei.

Sport, Espanha

O Sport, da Catalunha, também dá destaque à derrota do Real Madrid e chama pelas más atuações de Cristiano Ronaldo em ambas as partidas. A capa do jornal também cita que o Barcelona encara o Real Sociedad nesta quinta.

L'Equipe, França

O L'Equipe, da França, destaca a negociação bem encaminhada pelo Lyon para tentar a contratação de Memphis Depay junto ao Manchester United.

Olé, Argentina

O Olé entrevistou Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, que elogiou o nível de intensidade nos treinos da equipe durante a preparação para jogar a Copa Libertadores.

Lance!, Brasil

O Lance! fala da goleada do Corinthians sobre o Vasco na semifinal da Florida Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. O time paulista levou a melhor tanto com os titulares quanto com os reservas em campo.

