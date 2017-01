RBS TV fecha parceria com empresas que ajudam a Chapecoense 

Comunicação 26/01/2017 | 20h26 Atualizada em

Em solidariedade à Chapecoense, a RBS TV doa espaço na programação para clientes que queiram ajudar o clube e as famílias das vítimas da tragédia. A empresa interessada em participar destinará um valor mínimo ao clube de futebol e terá a mesma quantia como crédito para usar na programação da TV.

Na queda do avião com a delegação da Chapecoense em 29 de novembro na Colômbia, morreram 71 pessoas. Do clube, foram 44 vítimas, entre comissão técnica, jogadores e convidados. Além destas, 20 eram jornalistas, cinco eram profissionais da RBS TV. Outras sete vítimas eram membros da tripulação do voo.

A Havan foi a primeira a se manifestar sobre a iniciativa da RBS, com a doação de R$ 100 mil para auxiliar as famílias.

– Aderimos à campanha da RBS TV porque adoramos a cidade e o povo do Oeste catarinense – afirma o diretor-presidente da Havan, Luciano Hang.

O presidente do clube também se manifestou:

– Essa campanha veio em boa hora, é uma iniciativa espetacular. Este é um momento em que a união da comunidade nos ampara para seguir em frente – disse o presidente da Chapecoense, Plínio Arlindo De Nês Filho, o Maninho.

Conforme Maninho, outras campanhas estão em andamento para auxiliar o clube e os parentes das vítimas.

– O jogo entre Chape e Palmeiras é um exemplo disso, em que a renda auxiliará o clube. Todas as famílias dos jogadores, que tinham vínculo empregatício conosco, já foram amparadas e pagas pelo seguro. No caso dos que não tinham carteira assinada conosco, o seguro é um pouco inferior, mas todos estão sendo assistidos. Nesta etapa, toda ajuda é fundamental para reconstruir o clube e amparar os parentes das vítimas – finalizou.



