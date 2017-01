RBS SC apresenta movimento Inspira Santa Catarina 

Bons exemplos 11/01/2017 | 17h53 Atualizada em

Governador Raimundo Colombo e o presidente do conselho de administração do Grupo NC, Carlos Sanchez

Governador Raimundo Colombo e o presidente do conselho de administração do Grupo NC, Carlos Sanchez Foto: Marco Favero / Agencia RBS

A história de sucesso do time da Chapecoense, em campo e fora dele, os valores da comunidade local, e os gestos de solidariedade despertados após a tragédia tornaram-se emblemáticos para o mundo. Com o intuito de replicar bons exemplos e manter este sentimento latente, a RBS SC apresentou nesta quarta-feira o movimento "Inspira Santa Catarina – Fazer o bem para o bem de todos".

A dinâmica do movimento foi compartilhada com o governador do Estado, Raimundo Colombo, e com o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, pelo presidente do conselho de administração do Grupo NC, Carlos Sanchez, e pelo presidente da RBS SC, Mário Neves.

— Este é um movimento da sociedade, que está cheia de bons exemplos. Nosso papel é estimular as pessoas para que iniciativas e atitudes como estas se multipliquem — explica Carlos Sanchez.

A partir do lançamento do Campeonato Catarinense, em 28 de janeiro, ocorrerá a primeira ação: um grande incentivo à paz nos estádios. Ao longo do ano, uma extensa agenda de ações editoriais, institucionais e eventos será desenvolvida.

— Queremos inspirar atitudes positivas por meio de histórias e ações que já são retratadas em nossos veículos, mas que ganharão ainda mais destaque — analisa Mário Neves.