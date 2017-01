Raúl Castro está disposto a manter 'diálogo respeitoso' com Trump

Bavaro 25/01/2017 | 17h25

O presidente de Cuba, Raúl Castro, disse estar disposto a manter um "diálogo respeitoso" com seu colega americano, Donald Trump, em pronunciamento na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), na República Dominicana, nesta quarta-feira (25).

"Desejo expressar a vontade de Cuba de continuar negociando os assuntos bilaterais pendentes com os Estados Unidos com base na igualdade, na reciprocidade e no respeito da soberania e da independência do nosso país, e prosseguir o diálogo respeitoso e a cooperação nos temas de interesse comum com o novo governo do presidente Donald Trump", declarou Castro.

