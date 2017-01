Raimundo Colombo acompanha velório de Teori Zavascki no RS

Despedida 21/01/2017 | 11h16 Atualizada em

O governador Raimundo Colombo chegou no final da manhã deste sábado em Porto Alegre para acompanhar o velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. O velório começou às 9h no prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), na capital gaúcha.

O governador de SC está acompanhado do presidente do Tribunal de Justiça de SC, desembargador Torres Marques, e o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni.



AO VIVO: corpo do ministro Teori Zavascki é velado em Porto Alegre



O prefeito de Faxinal dos Guedes, Gilberto Angelo Lazzari, também acompanha o velório. A ministra Cármen Lúcia e outras autoridades participam da cerimônia de despedida. Por volta das 10h15min, já haviam chegado ao local o juiz federal Sérgio Moro, o vice-presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores. O presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) também são esperados.

O corpo de Teori Zavascki chegou na manhã deste sábado ao Rio Grande do Sul, pela Base Aérea de Canoas. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), morto na última quinta-feira em uma queda de avião em Paraty, no Rio de Janeiro, será sepultado em Porto Alegre por volta das 18h.

