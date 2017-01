Quinze crianças morrem em acidente de ônibus escolar na Índia

Nova Délhi 19/01/2017 | 05h34

Ao menos 15 crianças indianas morreram nesta quarta-feira quando seu ônibus escolar se chocou contra um caminhão no norte do país, anunciou a polícia.

"Trágico acidente de estrada em Aliganj. Teme-se que ao menos 15 crianças tenham morrido. Operação de socorro aos feridos", escreveu no Twitter Javeed Ahmed, diretor-geral da polícia no Estado de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia, onde ocorreu o acidente.

A polícia local confirmou posteriormente à AFP a morte das 15 crianças, afirmando que o número pode aumentar a 20.

As causas do acidente até agora não haviam sido esclarecidas, mas as colisões são frequentes neste período de inverno no norte da Índia, onde o frio provoca com frequência um espesso nevoeiro nas estradas.

A Índia tem um balanço preocupante em matéria de segurança viária: 150.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no ano passado, ou seja, uma média de 400 por dia.

* AFP