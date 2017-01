Quinta-feira terá sol com chance de chuva no final do dia em SC

De olho no tempo 26/01/2017 | 06h56 Atualizada em

Depois do calorão das últimas semanas, a quinta-feira será de temperaturas mais agradáveis em Santa Catarina. Mas mesmo com o dia mais ameno, segundo o meteorologista da RBS, Leandro Puchaski, o tempo será seco e o sol deve voltar a aparecer em todo o Estado. Assim, os termômetros podem chegar aos 31ºC à tarde.

No Litoral Norte, Planalto e Grande Florianópolis, a manhã será de sol entre nuvens e as temperaturas chegam aos 29ºC. No entanto, à tarde a chuva chega em forma de pancadas isoladas. Já nas demais regiões, a instabilidade é registrada somente no fim do dia.

— A quinta-feira tem a saída da frente fria, sistema de chuva, que ontem passou pelo Estado. Uma das imagens do amanhecer já mostrava que apenas no Litoral Norte ainda tínhamos nuvens associadas ao sistema — comentou Puchalski.

Foto: Betina Humeres / Agência RBS

Amanhã, o dia deve registrar nebulosidade na maioria das cidades. Apenas algumas cidades da Grande Florianópolis, Norte e Vale do Itajaí terão sol, mas ainda com chance de chuva de verão mal distribuída, sobretudo no final da sexta. À tarde, devido o aquecimento provocado pelo sol, as temperaturas ficam entre 25ºC a 28ºC em boa parte de SC e chegam aos 23ºC na Serra.

Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira, segundo a Epagri/Ciram:

Foto: Betina Humeres / Agência RBS

LITORAL NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

Leia outras reportagens da série #DCpelaspraias

Visitamos 8 praias para saber os preços dos itens mais pedidos pelos banhistas



Canga de emojis, biquíni cropped e capinha de celular à prova d'água são os hits das areias de Jurerê