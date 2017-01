Quinta-feira será de sol, calor e chuva em Santa Catarina

De Olho no tempo 05/01/2017 | 06h27 Atualizada em

Apesar do dia começar com sol, as nuvens ganham força durante a quinta-feira em Santa Catarina. Conforme a técnica em meteorologia do Grupo RBS, Bianca Souza, a instabilidade é consequência de uma frente fria que passa pelo oceano na altura de SC e influencia o tempo por aqui. Assim, nas cidades do Oeste, Meio Oeste, Serra e Sul, a chuva começa pela manhã e persiste no decorrer do dia.

Já na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, o tempo permanece quente durante todo o dia, com chance de precipitação somente no anoitecer.

— As temperaturas até diminuem um pouquinho, mas ainda assim o dia vai ser quente, com temperaturas entre 29 e 31°C na maior parte das cidades, sendo que na Serra não deve passar dos 25°C — contou Bianca.



À tarde, com o avanço de uma frente fria, aumenta o risco de temporal localizado, granizo e rajadas de vento - que em algumas regiões podem registrar acima de 60km/h.

Veja a previsão do tempo para esta quinta, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 30ºC

Fenômenos: Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO NORTE: máxima de 26ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 33ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Fenômenos: Granizo e Temporal

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 32ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO SUL: máxima de 26ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

OESTE: máxima de 28ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

EXTREMO OESTE: máxima de 29ºC

Fenômenos: Granizo, Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

