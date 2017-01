Quinta-feira registra sol entre nuvens em SC

De olho no tempo 19/01/2017 | 06h44 Atualizada em

As nuvens carregadas que estiveram presentes no final do dia de ontem já se afastaram de Santa Catarina. Com isso, a quinta-feira começou com tempo mais seco na maior parte do Estado. A única exceção será a região Norte, que tem maior predomínio de nuvens e chance de de chuva moderada à noite.



As temperaturas, que passaram dos 34ºC nos últimos dias, não sobem tanto e ficam próximas 30°C em boa parte das cidades.

Veja a previsão do tempo para esta quinta, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

Na sexta-feira o tempo permanece com predomínio de sol, principalmente no Planalto e Litoral Norte e Grande Florianópolis. O sistema de alta pressão continua influenciando o tempo e traz uma noite de temperaturas mais agradáveis. As máximas ficam entre 30°C e 32°C na maior parte dos municípios.

