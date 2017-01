Quinta-feira registra sol entre nuvens em Santa Catarina

De olho no tempo 12/01/2017 | 06h30 Atualizada em

A quinta-feira terá novamente a presença do em todas as regiões de Santa Catarina. No entanto, segundo a central de meteorologia da RBS, a presença de nuvens será maior e as temperaturas não sobem tanto quanto nos últimos dias. Assim, os termômetros devem chegar aos 30°C no Oeste, 28°C em cidades do Sul e do Vale do Itajaí e 29ºC na Grande Florianópolis.

No Litoral Norte, Sul e Vale, as nuvens aumentam e há chance de chuva entre a tarde e a noite.

Semana termina com sol

A semana deve terminar com um dia típico de verão; muito sol e calor. Segundo os meteorologistas, a previsão é de que a sexta-feira, que deve começar com muitas e chance de chuva fraca, tenha sol entre nuvens e temperaturas altas. Durante a tarde deve fazer entre 32°C e 35°C na maior pare das cidades.

Veja a previsão do tempo para esta quinta, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

