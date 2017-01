"Quatro Vidas de Um Cachorro" tem pré-estreia cancelada após polêmica de maus-tratos a animais 

Sem sessão 20/01/2017 | 14h59 Atualizada em

Cena do set de gravação envolvendo um cachorro causou revolta nas redes sociais

A produtora Amblin Entertainment cancelou a pré-estreia do filme Quatro vidas de um cachorro que seria realizada neste final de semana, em Los Angeles. O longa está envolvido em uma polêmica sobre maus-tratos a animais no set de filmagens.

Nesta semana, um vídeo divulgado pelo site TMZ mostra um cachorro sendo jogado por um produtor dentro de uma piscina de ondas. O caso causou revolta em redes sociais.

"Como a Amblin ainda está revisando o vídeo divulgado ontem, a distribuidora Universal Pictures decidiu que seria melhor cancelar a premiere e a coletiva de imprensa deste fim de semana. A Amblin e a Universal não querem que nada tirem a atenção de um filme que celebra a relação entre homens e animais", informou a produtora Amblin, em nota.

Segundo do Hollywood Reporter, embora a pré-estreia tenha sido cancelada, a estreia segue prevista para o dia 27 nos Estados Unidos — no Brasil, o longa deve chegar ao circuito no dia 26.

