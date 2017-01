Quarta-feira tem predomínio de sol e temperaturas altas em SC

De olho no tempo! 04/01/2017 | 06h29 Atualizada em

Após uma terça-feira de muito calor, a quarta-feira terá adição de um ar mais quente em Santa Catarina. Com a presença deste fenômeno meteorológico, as temperaturas ficam extremamente altas e podem chegar aos 36°C no Vale do Itajaí, no Norte e no Sul do Estado. Já na Grande Florianópolis e no Oeste, a previsão de de que os termômetros marquem até 34°C á tarde.

No fim do dia, segundo a técnica em meteorologia do Grupo RBS, Bianca Souza, as nuvens ganham força e há previsão de chuva. Essa instabilidade vem em forma de pancadas, com raios e trovoadas. A expectativa é de que, de maneira isolada, temporais com rajadas de vento mais forte e até mesmo granizo atinjam todo o Litoral catarinense.

Saiba como se proteger da radiação ultravioleta de nível extremo que atinge Santa Catarina



Acompanhe a previsão do tempo de hoje:



LITORAL NORTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 37ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

