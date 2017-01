Quarta-feira será mais um dia de calor com sol entre nuvens em SC

DE OLHO NO TEMPO! 11/01/2017 | 07h21 Atualizada em

Quarta-feira será mais um dia de calor em todo o Estado. Embora as temperaturas sigam elevadas, serão um pouco menores que as registradas no começo da semana, com máximas entre 30 e 33°C na maior parte das cidades e sempre com aquela forte sensação de abafamento.



Na terça-feira, Florianópolis registrou 35,5°C com sensação de calor de 44°C. Em Brusque a temperatura subiu ainda mais, chegando a 37,4°C a sombra.

De acordo com Bianca Souza, técnica em meteorologia da RBS TV, o Estado está sob influência de uma frente fria que passa pelo mar. Apesar dessa condição, o sol aparece bastante em todas as regiões, mas com as nuvens aumentando no decorrer do dia. No fim do tarde, em razão do calor e da frente fria, as nuvens se intensificam e trazem pancadas de chuva localmente mais fortes.

Foto: Central de Meteorologia / Reprodução

Quinta-feira será de sol entre nuvens

A quinta-feira terá a presença do sol entre nuvens em todas as regiões. As temperaturas ainda continuam altas. No Oeste a máxima chega aos 33°C, em cidades do Sul e do Vale do Itajaí aos 30°C e na Capital não devem passar dos 29°C. Há chance de chuva entre a tarde e a noite nas cidades entre o Litoral e o Centro do estado, nas demais regiões a chance de chuva é pequena.

Veja a previsão do tempo para esta quarta, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 31ºC

Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de30ºC

Madrugada: Céu com muitas nuvens

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada



GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 29ºC

Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada



REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 29ºC

Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada

Manhã: Ensolarado

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Madrugada: Céu com muitas nuvens

Manhã: Ensolarado

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

OESTE: máxima de 30ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Ensolarado

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 29ºC

Madrugada: Céu com muitas nuvens

Manhã: Ensolarado

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

Leia mais notícias:

Veja a programação completa do Floripa Tem 2017

Entenda por que a água do mar está mais quente em Santa Catarina neste ano