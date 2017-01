Quarta-feira será de sol entre nuvens em Santa Catarina

De olho no tempo 18/01/2017 | 06h56 Atualizada em

A frente fria que trouxe chuva para todo o Estado na última noite já se afastou de Santa Catarina. Agora, de acordo com a central de meteorologia da RBS, o dia terá a presença do sol com poucas nuvens em grande parte das cidades. As temperaturas ficam ligeiramente mais baixas do que se viu nas últimas semanas e registram entre 29°C e 32°C no Estado.

Por conta do calor que ainda faz por aqui, a expectativa é de que a chuva chegue ao Estado entre o fim da tarde e o início da noite.



— A frente fria já está na altura de São Paulo. Por isso, quase não interfere mais no tempo aqui no Estado — afirmou a meteorologista Bianca Souza.



Amanhã, devido ao sistema de alta pressão que chega em SC, o dia será ensolarado com temperaturas acima dos 30°C. Sob influencia dos ventos úmidos que avançam para o Litoral, o dia será de maior nebulosidade.

Veja a previsão do tempo para esta terça, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 25ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

