Quarta-feira registra tempo quente e instável em Santa Catarina

De olho no tempo 25/01/2017 | 06h58 Atualizada em

Após uma noite de muita chuva e ventos fortes na Grande Florianópolis, a quarta-feira começou quente em Santa Catarina. Segundo o meteorologista da RBS TV, Leandro Puchalski, o sol continuará presente em todas as regiões e os termômetros devem chegar aos 33ºC em boa parte do Estado. Ao longo do dia, no entanto, as nuvens aumentam e a chuva novamente chega no Estado.

À tarde, segundo Puchalski, as temperaturas ficam entre 30ºC e 33ºC no Sul, Litoral, Norte e Vale do Itajaí. Já na na faixa dos Planaltos até o Oeste, os termômetros marcam entre 24ºC a 27ºC.

— Importante destacar que a chuva continua muito mal distribuída, nem em todas as regiões. No entanto, poderá vir com temporais — lembrou o meteorologista.

Amanhã, de acordo com a previsão dos meteorologistas, o dia será mais seco e o sol aparece na maior parte das cidades. As temperaturas ficam entre 28ºC e 33ºC na maior parte do Estado. No Norte, Vale do Itajaí, Litoral e poucas cidades do Sul há chance de chuva passageira associadas, bem pontualmente, a temporais.

Veja a previsão do tempo para esta terça-feira, segundo a Epagri/Ciram:



Amanhecer do dia na Beira-Mar Norte, em Florianópolis Foto: Betina Humeres / Agência RBS

LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 35ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 35ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

