Catarinense 2017 28/01/2017 | 07h02

Ir a um estádio de futebol em dia de jogo é singular. São cheiros, cores e a gastronomia peculiar das arquibancadas, com lanches que variam de pipoca a coxinha ou pastel, em locais um pouco mais gourmetizados. O Santa consultou com os clubes e preparou uma relação dos itens à disposição do torcedor das equipes do Vale do Itajaí. A partir disso, calcule a seguir quanto custará torcer para cada um dos três times da região nesta edição do Estadual