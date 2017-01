Quadrilha que roubava carros de luxo é presa pela Polícia Civil de Blumenau

Segurança 18/01/2017 | 18h56

Reativada há pouco mais de um mês, a_ um dos braços da_ dadesmontou nesta quarta-feira uma. A operação nomeada de, localidade para onde os veículos roubados eram levados, terminou com a prisão de quatro homens, a apreensão de um adolescente e de cinco caminhonetes com registro de roubo ou furto.O delegado responsável pela divisão,, destacou que desde o início da atuação dos agentes, em 1º de dezembro, o foco era encontrar os responsáveis pelo alto número de furtos e roubos de veículos de alto padrão não apenas em Blumenau, mas em toda a região:— O resultado foi até melhor do que o que nós esperávamos, pois conseguimos identificar todos os envolvidos e nos próximos dias a gente espera cumprir todos os mandados de prisão contra os que ainda não foram presos.O grupo seria altamente especializado, inclusive com funções bem definidas dentro da estrutura criminosa. De acordo com informações do delegado, eles seriam responsáveis por pelo menos 20 crimes de roubo e furto que já foram comprovados na investigação.O adolescente apreendido, de 17 anos, seria o responsável pelos roubos de carros, e atuava com um grupo específico. Segundo Ferrari, ele chegou a ser atingido por um tiro durante um assalto no mês de novembro, mas isso não o impediu de seguir praticando crimes. Outro grupo seria responsável pelos furtos — crime sem uso de violência ou grave ameaça — e utilizavam diversos mecanismos eletrônicos para burlar as trancas das chaves e ter acesso aos veículos.Após os crimes, os veículos eram levados para um sítio na localidade de Taquaruçu, no município de Mirim Doce, região do Alto Vale do Itajaí, onde ficavam até serem revendidos por um valor muito abaixo do mercado.— Um dos veículos que apreendemos é uma caminhonete semi-nova avaliada em cerca de R$ 200 mil. O mesmo modelo novo custa R$ 260 mil, e o valor mais alto que eles revenderam e que nós apuramos até agora foi de R$ 25 mil — explica Ferrari, destacando que a quadrilha tem ramificação desde o Litoral, com crimes praticados em cidades como Itapema e Porto Belo, até o Oeste do Estado.No final da tarde desta quarta-feira os quatro presos ainda passariam por uma audiência de custódia com um juiz e devem seguir na quinta para o Presídio Regional de Blumenau, segundo o delegado. Já o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público e deve seguir para o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep). Eles devem responder pelos crimes de associação criminosa (que é a antiga formação de quadrilha), corrupção de menores, furtos, roubos, receptação qualificada (com o objetivo de obter de vantagem econômica) e adulteração de sinal identificador de veículo.Logo no início dos trabalhos da nova divisão o delegado Egídio Ferrari declarou em entrevista ao Santa que o, crime no qual perceberam crescimento significativo nos últimos meses. Ele ressaltou agora que a Operação Taquaruçu foi o primeiro resultado deste trabalho:— Uns 15 dias antes de assumir oficialmente eu já estava trabalhando para tomar ciência desses crimes e iniciar esse trabalho para termos um resultado, e agora foi exatamente isso que aconteceu.Os agentes da Divisão de Repressão a Roubos de Blumenau também receberam apoio dos policiais civis de Mirim Doce para a apreensão dos veículos no município.